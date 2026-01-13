$!Del 5 al 11 de enero, autoridades detuvieron a 44 civiles y recuperaron 90 vehículos robados en Sinaloa

Durante el periodo del 5 hasta el 11 de enero de este año, elementos de un Grupo Interinstitucional detuvieron un total de 44 civiles por diversos delitos y recuperaron 90 vehículos robados tras la implementación de diferentes operativos de seguridad en la entidad.

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), fue durante el periodo de dicha semana en el cual autoridades de corporaciones federales, estatales y municipales trabajaron en coordinación para conseguir tales resultados.

Asimismo, los elementos de seguridad registraron el aseguramiento de 70 armas de fuego de diferentes calibres, además de 20 mil 915 municiones y 8 artefactos explosivos en distintos hechos registrados en el estado.