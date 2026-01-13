Seguridad
Del 5 al 11 de enero, autoridades detuvieron a 44 civiles y recuperaron 90 vehículos robados en Sinaloa

Durante diversos operativos, elementos de un Grupo Interinstitucional también aseguraron en el estado un total de 70 armas de fuego, 8 artefactos explosivos, 103 unidades automotrices y desmantelaron 38 áreas clandestinas para la elaboración de droga
13/01/2026 20:44
Durante el periodo del 5 hasta el 11 de enero de este año, elementos de un Grupo Interinstitucional detuvieron un total de 44 civiles por diversos delitos y recuperaron 90 vehículos robados tras la implementación de diferentes operativos de seguridad en la entidad.

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), fue durante el periodo de dicha semana en el cual autoridades de corporaciones federales, estatales y municipales trabajaron en coordinación para conseguir tales resultados.

Asimismo, los elementos de seguridad registraron el aseguramiento de 70 armas de fuego de diferentes calibres, además de 20 mil 915 municiones y 8 artefactos explosivos en distintos hechos registrados en el estado.

También, en la lucha contra el narcotráfico, las autoridades localizaron y desmantelaron 38 áreas de concentración de materiales utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, así como el aseguramiento de 2 inmuebles. En dichas acciones se incautaron una cifra de 424 kilogramos de marihuana, dos de cocaína, dos de metanfetamina y 29 toneladas de precursores químicos.

Respecto a los operativos montados para la desinstalación de cámaras de videovigilancia irregulares, se retiraron hasta 21 de éstos equipos.

En otros datos comprendidos en la misma semana, se destacó el aseguramiento de 103 unidades automotrices, entre ellos 67 motocicletas y 36 vehículos por el uso en la comisión de algún delito.

En los casos de cumplimentaron de Odenes Técnicas de Investigación, se registró la cantidad de 5.

