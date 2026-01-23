$!Delan Alexis, conductor de plataforma digital, desapareció en Los Mochis tras salir a trabajar

LOS MOCHIS._ Una nueva alerta de búsqueda se ha activado en el norte de Sinaloa, tras la desaparición de Delan Alexis Bojórquez Apodaca, un joven conductor de plataformas digitales, cuyo paradero es desconocido desde el miércoles 21 de enero.

El reporte oficial indica que el joven de 28 años fue visto por última vez saliendo de su domicilio en el sector Infonavit Bachomo, cuando se dirigía a comenzar su jornada de trabajo a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo, color blanco, con placas de circulación de Sinaloa.

Sin embargo, las horas pasaron sin que regresara a casa ni respondiera a las llamadas.

Ante la falta de comunicación, los familiares de Delan Alexis acudieron de inmediato a la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte para reportar su desaparición.