$!Delan Alexis, conductor de plataforma digital, desapareció en Los Mochis tras salir a trabajar

LOS MOCHIS._ Una nueva alerta de búsqueda se ha activado en el norte de Sinaloa, tras la desaparición de Delan Alexis Bojórquez Apodaca, un joven conductor de plataformas digitales, cuyo paradero es desconocido desde el miércoles 21 de enero.
El reporte oficial indica que el joven de 28 años fue visto por última vez saliendo de su domicilio en el sector Infonavit Bachomo, cuando se dirigía a comenzar su jornada de trabajo a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo, color blanco, con placas de circulación de Sinaloa.
Sin embargo, las horas pasaron sin que regresara a casa ni respondiera a las llamadas.
Ante la falta de comunicación, los familiares de Delan Alexis acudieron de inmediato a la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte para reportar su desaparición.
Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Desaparición Forzada de Personas tomaron la declaración e integraron la carpeta de investigación número 389/2026.
Hasta el momento, no se tienen datos precisos sobre si Delan Alexis se encontraba realizando un viaje activo de la aplicación al momento de perderse toda comunicación.
La familia Bojórquez Apodaca y las autoridades hacen un llamado urgente a la población de Ahome y sus alrededores, y solicitan que cualquier persona que haya visto el vehículo Aveo blanco o tenga información sobre el paradero del joven, lo reporte de inmediato.
Se han habilitado las siguientes líneas directas para recibir información de manera anónima y segura:
800 890 9092: Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
668 265 4910: Oficina de Apoyo a Búsqueda de Personas Desaparecidas en Ahome.
911: Número de emergencias.