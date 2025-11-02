$!Delitos de alto impacto en Sinaloa en 2025 ya rebasan los de todo 2024

CULIACÁN._ En los primeros 10 meses de 2025, Sinaloa acumuló 2 mil 306 delitos de alto impacto social, cifra que ya supera el total registrado durante todo 2024, cuando la Fiscalía General del Estado documentó 2 mil 030 casos.

De acuerdo con el reporte estadístico de la FGE actualizado al 1 de noviembre de 2025, los delitos de alto impacto, entre los que se incluyen homicidio doloso, feminicidio, secuestro, violación y robo bancario, muestran un incremento del 13.87 por ciento respecto al año anterior.

El análisis histórico indica que la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes se ubica en 76.18, la más alta desde 2019, lo que rompe una racha de cuatro años consecutivos de descenso, es decir, del 2020 al 2023.

El promedio diario de delitos también aumentó de 5.55 casos en 2024 a 6.32 en 2025, el más alto de los últimos cinco años.

Los delitos dentro de esta categoría son homicidios dolosos, feminicidios, secuestros, violaciones y robos bancarios, todos considerados de alto impacto social por el daño directo que generan en la población.