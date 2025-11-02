$!Delitos de alto impacto en Sinaloa en 2025 ya rebasan los de todo 2024

CULIACÁN._ En los primeros 10 meses de 2025, Sinaloa acumuló 2 mil 306 delitos de alto impacto social, cifra que ya supera el total registrado durante todo 2024, cuando la Fiscalía General del Estado documentó 2 mil 030 casos.
De acuerdo con el reporte estadístico de la FGE actualizado al 1 de noviembre de 2025, los delitos de alto impacto, entre los que se incluyen homicidio doloso, feminicidio, secuestro, violación y robo bancario, muestran un incremento del 13.87 por ciento respecto al año anterior.
El análisis histórico indica que la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes se ubica en 76.18, la más alta desde 2019, lo que rompe una racha de cuatro años consecutivos de descenso, es decir, del 2020 al 2023.
El promedio diario de delitos también aumentó de 5.55 casos en 2024 a 6.32 en 2025, el más alto de los últimos cinco años.
Los delitos dentro de esta categoría son homicidios dolosos, feminicidios, secuestros, violaciones y robos bancarios, todos considerados de alto impacto social por el daño directo que generan en la población.
Aumentan los homicidios dolosos y feminicidios
Desde septiembre de 2024, Sinaloa enfrenta una nueva ola de violencia derivada de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.
Este contexto coincide con el repunte de los homicidios dolosos y feminicidios, que concentran la mayor parte de los delitos registrados durante 2025.
El delito de homicidio doloso concentra la mayor parte de los casos. Hasta octubre de 2025 se reportan mil 421 homicidios, frente a 993 del mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento de 43.5 por ciento.
La tasa de homicidios se sitúa en 46.95 por cada 100 mil habitantes, el nivel más alto desde 2019.
Los feminicidios también crecieron de manera significativa: 49 casos hasta octubre, comparados con 31 en todo 2024, lo que representa un incremento de 62.5 por ciento en el promedio diario de este delito.
En contraste, el delito de secuestro se mantiene con niveles bajos. Durante 2025 se han registrado 13 casos, cifra idéntica a la de 2024.
Tendencia general
Aunque las cifras actuales están lejos del pico histórico de 2010, cuando Sinaloa superó los 3 mil delitos de alto impacto, el comportamiento reciente refleja un aumento sostenido desde 2022.
De acuerdo con los datos oficiales, la violencia letal y los delitos con componente de género son los que más inciden en el repunte.