Dentro de su domicilio matan a un hombre en el poblado Lo de Reyes, en Navolato

Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este viernes 3 de octubre dentro de su propio domicilio de la comunidad Lo de Reyes, en el municipio de Navolato.

El homicidio se registró alrededor de las 21:00 horas, luego de que vecinos del poblado reportaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego.

No obstante, llevó poco tiempo para que las personas alertaran sobre la presencia de un hombre gravemente herido de bala dentro de una vivienda. Se trataba de Efrén, quien contaba con 32 años de edad.

Elementos del Ejército Mexicano se movilizaron hacia el lugar para responder al reporte, sin embargo Efrén ya había perdido la vida al momento de la llegada del personal castrense, por lo que se solicitó la intervención de la autoridad pericial y de investigación.

Cabe señalar que se desconocen más detalles sobre cómo ocurrió la posible agresión armada que llevó a la muerte del hombre, así como el paradero del posible responsable.

Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial se encargaron de realizar las labores de campo e ingresaron al domicilio para inspeccionar la escena.

Por su parte, los agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias del caso. Al final se ordenó el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.