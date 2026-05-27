Denuncia anónima deriva en captura de dos sujetos armados con droga en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos hombres fueron detenidos en posesión de armas de fuego, cargadores y cientos de dosis de presunta droga durante un operativo realizado por fuerzas federales y estatales en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán.

De acuerdo con el informe emitido este martes 27 de mayo, la detención se logró tras una denuncia anónima realizada al número 089, en la que se alertó sobre civiles armados que viajaban a bordo de un vehículo blanco por calles del sector.

El operativo fue encabezado por elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional, en coordinación con corporaciones federales y estatales que integran el Grupo Interinstitucional.

Tras recibir el reporte, las autoridades desplegaron recorridos de búsqueda y localizaron un vehículo con características similares estacionado en un supermercado de la colonia Díaz Ordaz. Los elementos rodearon la unidad y ordenaron a los tripulantes descender del automóvil para realizar una revisión preventiva.

Durante la intervención fueron detenidos dos civiles y se aseguró una subametralladora calibre 9 milímetros, una pistola del mismo calibre, cuatro cargadores y 65 cartuchos útiles. Además, las autoridades decomisaron aproximadamente 600 dosis de presunto cristal, con un peso cercano a los 173 gramos. También fue asegurado un automóvil Toyota Corolla relacionado con el hecho.

Los detenidos, las armas, la droga y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.