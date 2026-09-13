Denuncia familia de desaparecido en Rosario intentos de extorsión y amenazas

EL ROSARIO._ Tras de dar a conocer la desaparición de Saúl Salvador Inda Echegaray en la cabecera Municipal, familia expuso que ha sufrido intentos de extorsión y amenazas.

Saúl Salvador desapareció el 16 de agosto pasado en la cabecera municipal, por lo que la familia formalizó la denuncia como parte de su búsqueda.

“Además del dolor que nos esta destrozando, estamos siendo víctimas de llamadas y mensajes de extorsión y amenazas por la madrugada”, expuso por medio de sus redes sociales la madre de Saúl.

Motivo por el cual, llamó a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a tener empatía con las familias afectadas por este fenómeno.

Cuestionó que las autoridades estén ocupadas preparando las fiestas patrias, por lo que sugirió que en las calles se coloquen motivos patrios se deberían colocar moños negros.

“¿No tienen tiempo? Están ocupados organizando las fiestas patrias. ¿Hay algo que festejar este 15 de Septiembre? En lugar de banderas tricolores deberían colgar moños negros en todos los municipios de Sinaloa”, indicó.

Reprochó el nulo acercamiento de las autoridades municipales, tanto de Seguridad Pública como la Alcaldesa Claudia Valdez.

“Nadie absolutamente nadie se ha acercado a nosotros. ¿Dónde está el director de seguridad pública municipal? ¿Dónde está la presidenta municipal? ¡Ya basta, quiero a mi hijo de regreso! ¡Ya no más amenazas y mentiras!!! “, enfatizó.