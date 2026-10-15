$!Denuncian abusos de Marina y SSPC durante operativo en Laguna Colorada, Culiacán

CULIACÁN. _ Un operativo de la Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) implementado la comunidad de la Laguna Colorada, al sur de Culiacán, provocó la inconformidad de habitantes, quienes denunciaron inspecciones arbitrarias, daños en domicilios y la retención de una familia desde la madrugada del jueves 15 de octubre.

Los testimonios de los residentes, quienes se mantienen confrontando a las autoridades federales en el sitio, señalan que el operativo comenzó alrededor de las 3:00 horas del jueves 15 de octubre, cuando el personal militar ingresó a inspeccionar viviendas de la zona sur de Culiacán.