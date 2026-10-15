$!Denuncian abusos de Marina y SSPC durante operativo en Laguna Colorada, Culiacán

CULIACÁN. _ Un operativo de la Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) implementado la comunidad de la Laguna Colorada, al sur de Culiacán, provocó la inconformidad de habitantes, quienes denunciaron inspecciones arbitrarias, daños en domicilios y la retención de una familia desde la madrugada del jueves 15 de octubre.
Los testimonios de los residentes, quienes se mantienen confrontando a las autoridades federales en el sitio, señalan que el operativo comenzó alrededor de las 3:00 horas del jueves 15 de octubre, cuando el personal militar ingresó a inspeccionar viviendas de la zona sur de Culiacán.
Los vecinos también denunciaron que dentro de una de las propiedades resguardadas se encontrarían una madre de familia, dos menores de edad y un adulto mayor que requiere atención por encontrarse enfermo, a quienes mantienen retenidos en el inmueble, por lo que exigieron explicaciones a las autoridades.
Tras varios minutos, trascendió que tanto los menores como el adulto mayor fueron liberados por las autoridades y solo mantienen retenida a la madre de familia identificada como Carlota.
En el lugar también se encuentra al menos un vehículo deportivo asegurado, según reportes de los residentes. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido información oficial respecto a los motivos o resultados del operativo desplegado por las fuerzas federales.