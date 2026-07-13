Denuncian buscadoras que durante sus búsquedas en Rosario, fueron atacadas por drones y explosivos

CULIACÁN. _ Integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa denunciaron que fueron atacadas con explosivos lanzados desde drones mientras realizaban una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en las inmediaciones del poblado de Matatán, en el municipio de Rosario.

De acuerdo con el colectivo, las madres buscadoras evacuaron de inmediato la zona tras el ataque, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

“Tuvimos una búsqueda hace unas semanas, en Rosario, en Matatán. al llegar al lugar nos recibieron con drones con explosivos, tuvimos que evacuar el lugar porque fueron seis drones los que vimos” dijo, una buscadora.

Matatán se localiza a unos 18 kilómetros de la cabecera municipal de El Rosario, una región donde en las últimas semanas se han registrado hechos de violencia relacionados con el uso de explosivos.

El caso ocurre en un contexto de escalada de ataques con este tipo de artefactos en el sur de Sinaloa. El hecho más reciente se registró en el poblado de San Marcos, en Mazatlán, donde un capitán de la Marina Armada de México murió tras la explosión de una mina terrestre.

De acuerdo con testimonios, el elemento participaba en la persecución de civiles armados cuando activó el explosivo. Ese mismo operativo concluyó con un saldo de 10 civiles abatidos y tres personas detenidas.

“Estaba trabajando la Marina, que iba independientemente de los colectivos, iba en rondines cuando se topó con civiles y en la persecución; en el lugar donde se metió el capitán, había minas y fue donde perdió una de sus extremidades y no la alcanzó a librar y hubo más heridos”, agregó la activista.

La violencia también se ha extendido al municipio de Escuinapa. Tan solo en las últimas horas se reportaron enfrentamientos y explosiones que dejaron tres personas heridas, presuntamente por daños colaterales derivados de los ataques.

Los tres hechos reflejan la expansión del uso de explosivos, tanto en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos armados como en zonas donde realizan labores de búsqueda colectivos de familiares de personas desaparecidas.