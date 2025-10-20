Denuncian presunto abuso contra internos durante revisiones en penal de Aguaruto

CULIACÁN. _ Familiar de un interno del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, denunció presuntos actos de violencia cometidos contra internos desde la mañana de este lunes. La denunciante quien prefirió mantener el anonimato explicó a Noroeste que desde las 7:00 horas los reclusos están siendo golpeados en medio de las revisiones realizadas por el Equipo de Reacción, o antimotines, de la Secretaría de Seguridad Pública. “Sí, están golpeados, dos internos, muy de más de golpeados. Están incluso en el sol, hicieron pedazos todos los cuartos, los vaciaron. Está pasando de la peor manera y no se vale”, acusó.

“Estamos de acuerdo, todo lo que están sacando y que esté perfectamente pero que no se pasen. O sea, hay mucha gente inocente ahí que ni al caso y por uno lo llevan todos”. Indicó que estas revisiones se han llevado a cabo durante toda la semana, sin embargo, se intensificó este lunes con presuntos abusos de autoridad.

“O sea, aparte de todo lo que les roban, los golpean, los tienen el sol todo, óigame, Dios guarde. No saben si está mejor adentro o afuera”. Por ello, pidió la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. “Estamos de acuerdo con los esculques para que estén ellos más protegidos, pero que no se pasen.

“Que haga algo derechos humanos porque como le digo, no se vale”. Durante la mañana de este lunes custodios de la penitenciaría se manifestaron afuera de las instalaciones tras recibir órdenes de cambio de adscripción a otros penales del estado, las cuales no especifican fecha de regreso ni motivo claro.