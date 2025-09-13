$!Denuncian robo e incendio de tiendita escolar en primaria de Culiacán

CULIACÁN._ La tiendita escolar de la Primaria Rafael Ramírez, ubicada en el sector Infonavit Humaya de Culiacán, fue robada e incendiada la mañana de este sábado 13 de septiembre.

De acuerdo con los reportes, el negocio sufrió pérdida total tras el incendio provocado. Además, la cooperativa del turno vespertino también fue saqueada, quedando con daños visibles por forcejeo en las instalaciones.