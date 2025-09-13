$!Denuncian robo e incendio de tiendita escolar en primaria de Culiacán

CULIACÁN._ La tiendita escolar de la Primaria Rafael Ramírez, ubicada en el sector Infonavit Humaya de Culiacán, fue robada e incendiada la mañana de este sábado 13 de septiembre.
De acuerdo con los reportes, el negocio sufrió pérdida total tras el incendio provocado. Además, la cooperativa del turno vespertino también fue saqueada, quedando con daños visibles por forcejeo en las instalaciones.
Padres de familia señalaron que en los últimos días se han registrado múltiples asaltos en los alrededores, incluso en el área de estacionamiento y en la zona de urgencias del Seguro Social que se encuentra a un costado de la escuela.
Ante esta situación, padres de familia manifestaron su temor por la seguridad de sus hijos, pues consideran que la zona se ha convertido en un punto inseguro y vulnerable a la delincuencia.