Denuncian vecinos asesinato de gatos en Las Quintas, en Culiacán

CULIACÁN. _ Vecinos del sector Las Quintas de Culiacán denunciaron a través de redes sociales casos de maltrato animal, reflejados en asesinato de gatos en la zona.

A través de grupos de redes sociales, han señalado que los hechos se han concentrado en las inmediaciones del bulevar Sinaloa.

Usuarios en redes también acusaron que, pese a presentar la querella vía telefónica, la Fiscalía General del Estado no admitirá la denuncia a no ser que sea presentada por el dueño del animal.

En el caso difundido en redes sociales, se trata de un gato macho de color blanco.