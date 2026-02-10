Seguridad
Maltrato animal

Denuncian vecinos asesinato de gatos en Las Quintas, en Culiacán

Reportes a través de grupos en redes sociales señalan que los casos se concentran en las inmediaciones del bulevar Sinaloa
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
10/02/2026 11:31
10/02/2026 11:31

CULIACÁN. _ Vecinos del sector Las Quintas de Culiacán denunciaron a través de redes sociales casos de maltrato animal, reflejados en asesinato de gatos en la zona.

A través de grupos de redes sociales, han señalado que los hechos se han concentrado en las inmediaciones del bulevar Sinaloa.

Usuarios en redes también acusaron que, pese a presentar la querella vía telefónica, la Fiscalía General del Estado no admitirá la denuncia a no ser que sea presentada por el dueño del animal.

En el caso difundido en redes sociales, se trata de un gato macho de color blanco.

