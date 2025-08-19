$!Derrame de combustible en Mazatlán moviliza a Pemex y cuerpos de emergencia

MAZATLÁN. _ Un derrame de combustible en los ductos de Pemex, registrado alrededor de las 14:20 horas de este martes, movilizó a personal de emergencia y a técnicos de la empresa estatal, quienes acordonaron la zona para evitar mayores riesgos.

El incidente ocurrió en la calle Ferrocarril, cerca del campo de fútbol de la colonia Jesús García, donde se sospecha que la fuga podría haberse originado por una toma clandestina en los ductos que transportan combustible desde los muelles hasta las instalaciones de Pemex en la colonia Emiliano Zapata.