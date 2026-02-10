$!Derrame de gasolina moviliza a cuerpos de auxilio en el sector San Juan de Culiacán; desalojan a civiles

CULIACÁN. _ Un camión que transportaba gasolina sufrió una ruptura en su contenedor tras presentar una falla mecánica, lo que generó un derrame del hidrocarburo y el cierre parcial del bulevar Agricultores, en el sector San Juan.

El hecho, registrado alrededor de las 12:30 horas, obligó a las corporaciones de rescate a evacuar de manera preventiva a 19 personas que se encontraban en un centro de rehabilitación cercano, quienes fueron trasladadas a otra clínica. Asimismo, habitantes de las viviendas aledañas al cruce con la carretera a Sanalona fueron retirados de sus hogares para evitar riesgos mayores ante la volatilidad del combustible.