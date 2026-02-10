$!Derrame de gasolina moviliza a cuerpos de auxilio en el sector San Juan de Culiacán; desalojan a civiles

CULIACÁN. _ Un camión que transportaba gasolina sufrió una ruptura en su contenedor tras presentar una falla mecánica, lo que generó un derrame del hidrocarburo y el cierre parcial del bulevar Agricultores, en el sector San Juan.
El hecho, registrado alrededor de las 12:30 horas, obligó a las corporaciones de rescate a evacuar de manera preventiva a 19 personas que se encontraban en un centro de rehabilitación cercano, quienes fueron trasladadas a otra clínica. Asimismo, habitantes de las viviendas aledañas al cruce con la carretera a Sanalona fueron retirados de sus hogares para evitar riesgos mayores ante la volatilidad del combustible.
De acuerdo con informes de las autoridades presentes, el desperfecto mecánico, sumado a las maniobras del conductor, dejó la unidad varada y con una fuga activa en una de las pipas.
Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán informó que las maniobras se entenderán hasta las 14:00 horas.
“El cierre se mantendrá por un lapso aproximado de una hora”, comunicó la dependencia.
Al sitio acudieron elementos de Bomberos Culiacán, Protección Civil estatal y municipal, así como agentes de la Policía Municipal y la Guardia Nacional para resguardar el perímetro. Durante las labores de control, el cuerpo de Bomberos utilizó un dron para inspeccionar el área y descartar puntos de ignición que pudieran derivar en un siniestro de mayor impacto.