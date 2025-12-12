$!Derrame de químicos en una casa moviliza a autoridades en Infonavit Solidaridad, Culiacán

Un derrame de materiales químicos dentro de una vivienda provocó la movilización de autoridades de Protección Civil y Bomberos Culiacán en Infonavit Solidaridad, al norte de la ciudad.

Vecinos reportaron un fuerte olor a químicos alrededor de las 9:00 horas de este viernes, en las inmediaciones de la unidad deportiva Daniel Amador Gaxiola.

Al llegar, los cuerpos de auxilio recorrieron los andadores del sector para delimitar un perímetro e identificar el origen del olor.