Derrame de químicos en una casa moviliza a autoridades en Infonavit Solidaridad, Culiacán

El incidente ocurrió en el patio de una vivienda, en la que se esparció material químico utilizado para reparación de aires acondicionados
Humberto Quintero |
12/12/2025 10:37
Un derrame de materiales químicos dentro de una vivienda provocó la movilización de autoridades de Protección Civil y Bomberos Culiacán en Infonavit Solidaridad, al norte de la ciudad.

Vecinos reportaron un fuerte olor a químicos alrededor de las 9:00 horas de este viernes, en las inmediaciones de la unidad deportiva Daniel Amador Gaxiola.

Al llegar, los cuerpos de auxilio recorrieron los andadores del sector para delimitar un perímetro e identificar el origen del olor.

Finalmente, detectaron que los hechos ocurrieron en el patio de una casa del andador Fujiyama, de un hombre dedicado a la reparación de aires acondicionados y donde se derramaron líquidos usados para su oficio.

En el sitio, personal de Protección Civil atendió a vecinos del sector, algunos con mareos y náuseas provocadas por el hedor, sin requerirse movilización hacia un centro médico.

Asimismo, integrantes de la dependencia comenzaron las labores de limpieza utilizando cloro para neutralizar la peste.

