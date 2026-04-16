$!Desaparece adolescente en Mazatlán; activan Alerta Amber para localizar a Karely

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el protocolo Alerta Amber para localizar a Karely López Aguilar, de 15 años de edad, quien desapareció la tarde del pasado martes en este puerto.

De acuerdo con el reporte oficial, la joven fue vista por última vez alrededor de las 15:30 horas, cuando salió de su vivienda ubicada en la colonia Francisco I. Madero. Desde ese momento, sus familiares perdieron todo contacto con ella, lo que derivó en la denuncia formal interpuesta este miércoles 15 de abril ante las autoridades ministeriales.

Karely tiene una estatura de 1.65 metros, es de complexión mediana y tez morena. Como señas particulares para su identificación, se detalló que tiene el cabello largo, lacio y de color castaño oscuro, ojos grandes café oscuro y nariz ancha. Al momento de su desaparición, vestía una blusa negra, pantalón del mismo color y tenis blancos.