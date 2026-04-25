$!Desaparece adolescente en Mazatlán; piden apoyo para localizar a Lesly Ximena

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa giró una ficha de búsqueda Alerta Amber tras la desaparición de Lesly Ximena Hernández Baez, adolescente de 16 años extraviada en el puerto de Mazatlán.
Según el reporte, la joven fue vista por última vez el jueves 23 de abril de 2026, en la Colonia Dorados de Villa.
Para facilitar su búsqueda, la menor fue descrita con una estatura aproximada de 1.65 metros de estatura, una complexión mediana y tez morena.
Tiene el cabello largo, ondulado y de color negro, ojos medianos color café oscuro, boca grande con labios gruesos y nariz mediana. Conforme a la ficha, no se detallan señas particulares específicas.
Al momento de su desaparición, vestía una playera de color blanco con rayas verdes en el cuello, falda gris y zapatos negros.
Para cualquier reporte que conduzca a su paradero, están disponibles los números 800-890-90-92 y 6677-15-55-88.