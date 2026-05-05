$!Desaparece adulta mayor en la colonia Centro de Los Mochis, Ahome

AHOME. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una ficha de búsqueda de Protocolo Alba para localizar a Paula Dominguez Espinoza, una mujer de 70 años de edad extraviada este lunes en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome.

Según la relatoría oficial, la mujer fue vista por última vez en la colonia Centro.

La señora mide 1.59 metros aproximadamente, es de complexión delgada y tez morena clara, cabello corto y lacio de color entrecano, así como ojos chicos de color verde, tiene nariz mediana y aguileña, y boca chica con labios delgados.

Como seña particular, la denuncia indica que le hacen falta la mayoría de sus dientes.