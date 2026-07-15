$!Desaparece Cielo Angelus, menor de 13 años, en Culiacán; activan Alerta Amber

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó la Alerta Amber para localizar a Cielo Angelus López Escalante, de 13 años de edad, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado martes 14 de julio en Culiacán.

De acuerdo con el reporte oficial, la menor de edad fue vista por última vez al salir de su domicilio particular, ubicado en la colonia Emiliano Zapata de esta ciudad capital. Desde ese momento se perdió total contacto con ella, por lo que su familia interpuso la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público el mismo día de los hechos para agilizar su localización.

Los familiares describen a Cielo Angelus como una joven de complexión delgada, tez clara, de 1.51 metros de estatura, con cabello largo, lacio y de color castaño claro. Sus ojos son grandes y de tonalidad café claro, de boca grande, labios gruesos y, como seña particular, presenta acné en el rostro. Al momento de su desaparición, vestía una blusa de color negro y mallas en el mismo tono.