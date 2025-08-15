$!Desaparece familia en Culiacán; activan protocolos de búsqueda

CULIACÁN. _ Las autoridades estatales emitieron fichas de búsqueda por la desaparición de tres integrantes de una misma familia, quienes fueron vistos por última vez el pasado jueves 14 de agosto en la colonia 6 de Enero, en esta ciudad.

La Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba para localizar a Denisse Alejandra Avitia Villa, de 29 años, y a su madre, Patricia Villa Olivas, de 47. Por su parte, la Comisión Estatal de Búsqueda también emitió un reporte por la desaparición de Francisco Javier Quiñones Gastélum, de 49 años, pareja de Patricia.