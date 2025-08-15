$!Desaparece familia en Culiacán; activan protocolos de búsqueda

CULIACÁN. _ Las autoridades estatales emitieron fichas de búsqueda por la desaparición de tres integrantes de una misma familia, quienes fueron vistos por última vez el pasado jueves 14 de agosto en la colonia 6 de Enero, en esta ciudad.
La Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba para localizar a Denisse Alejandra Avitia Villa, de 29 años, y a su madre, Patricia Villa Olivas, de 47. Por su parte, la Comisión Estatal de Búsqueda también emitió un reporte por la desaparición de Francisco Javier Quiñones Gastélum, de 49 años, pareja de Patricia.
De acuerdo con el colectivo Sabuesos Guerreras, las tres personas habrían desaparecido durante un trayecto entre Culiacán y Mazatlán. Hasta el momento, no se tiene información sobre su paradero y se teme que su integridad esté en riesgo.
Según las fichas oficiales, Denisse Alejandra vestía blusa rosa, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos; como señas particulares presenta una cicatriz en el abdomen y un lunar en la mejilla izquierda. Su madre, Patricia Villa, tiene una cicatriz en el párpado superior izquierdo, aunque se desconoce cómo iba vestida al momento de su desaparición. En tanto, Francisco Javier portaba camisa negra de manga larga, pantalón y tenis negros de la marca Hugo Boss.
Las autoridades continúan con las labores de búsqueda e invitan a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.