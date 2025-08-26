Desaparece Fernando en Culiacán; familiares piden apoyo para localizarlo

CULIACÁN. _ Familiares y amigos de Fernando Anistro González solicitaron la colaboración de la ciudadanía y de las autoridades para dar con su paradero, luego de que fuera reportado como desaparecido en la capital sinaloense.

De acuerdo con la ficha informativa difundida por allegados, Fernando fue visto por última vez el 25 de agosto de 2025 en Culiacán. Al momento de su desaparición vestía camisa color crema, pantalón de mezclilla oscuro, tenis azules de la marca Nike y una gorra azul marino con las iniciales “TB”.

Sus familiares han solicitado a la población que, en caso de contar con información sobre su paradero, lo hagan del conocimiento y lo notifiquen a las autoridades competentes, con el fin de agilizar la búsqueda.