Desaparece Itzel Guadalupe Reyes Tirado, de 15 años, en Mazatlán

Fue vista por última vez a las 11:00 horas del pasado sábado en la colonia Pueblo Nuevo
Noroeste/Redacción
20/10/2025 20:22
MAZATLÁN.- Itzel Guadalupe Reyes Tirado, de 15 años de edad, desapareció en la colonia Pueblo Nuevo, el pasado sábado 18 de octubre.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa, del Gobierno de Sinaloa, emitió la Cédula RZS-0417-2025, por la desaparición de Itzel Guadalupe, y solicitó la ayuda de todos para poder localizarla.

Si posee algún tipo de información que considere pueda apoyar a localizarlo, favor de compartirla al número telefónico (669) 327 8424 y/o al (669) 105 7953 o a través de correo: cebpd@sinaloa.gob.mx.

En toda comunicación se garantizará el anonimato.

Itzel Guadalupe viste blusa de color amarillo, talla grande. Falda de color amarilla con estampado de florecitas, talla grande.

Zapatos de piso de color plateado numero 6.

Señas Particulares: Cicatriz ubicada en la ceja izquierda.

$!Desaparece Itzel Guadalupe Reyes Tirado, de 15 años, en Mazatlán

ITZEL GUADALUPE REYES TIRADO

Fecha de Desaparición:

18 / Octubre / 2025

Municipio del hecho: Mazatlán

Sexo: Mujer

Edad: 15 años

Estatura: 1.65 mts. Aproximadamente

Tez: Moreno claro

Complexión: Mediana

Cara: Redonda

Ojos: Medianos, color café

Nariz: Achatada

Cabello: Lacio, color negro

Frente: Mediana

Boca: Mediana, labios delgados

Cejas: Pobladas

Visto por última vez: El día sábado 18 de octubre del 2025, siendo las 11:00 horas aproximadamente, se le vio por última vez en la colonia Pueblo Nuevo, perteneciente a la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, desconociendo su paradero actual desde ese momento.

Si tienes información referente a esta persona, llama o escríbenos. Tu ayuda es muy importante.

(669) 327 84 24 cebpd@sinaloa.gob.mx

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa

