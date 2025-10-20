$!Desaparece Itzel Guadalupe Reyes Tirado, de 15 años, en Mazatlán

MAZATLÁN.- Itzel Guadalupe Reyes Tirado, de 15 años de edad, desapareció en la colonia Pueblo Nuevo, el pasado sábado 18 de octubre.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa, del Gobierno de Sinaloa, emitió la Cédula RZS-0417-2025, por la desaparición de Itzel Guadalupe, y solicitó la ayuda de todos para poder localizarla.
Si posee algún tipo de información que considere pueda apoyar a localizarlo, favor de compartirla al número telefónico (669) 327 8424 y/o al (669) 105 7953 o a través de correo: cebpd@sinaloa.gob.mx.
En toda comunicación se garantizará el anonimato.
Itzel Guadalupe viste blusa de color amarillo, talla grande. Falda de color amarilla con estampado de florecitas, talla grande.
Zapatos de piso de color plateado numero 6.
Señas Particulares: Cicatriz ubicada en la ceja izquierda.
ITZEL GUADALUPE REYES TIRADO
Fecha de Desaparición:
18 / Octubre / 2025
Municipio del hecho: Mazatlán
Sexo: Mujer
Edad: 15 años
Estatura: 1.65 mts. Aproximadamente
Tez: Moreno claro
Complexión: Mediana
Cara: Redonda
Ojos: Medianos, color café
Nariz: Achatada
Cabello: Lacio, color negro
Frente: Mediana
Boca: Mediana, labios delgados
Cejas: Pobladas
Visto por última vez: El día sábado 18 de octubre del 2025, siendo las 11:00 horas aproximadamente, se le vio por última vez en la colonia Pueblo Nuevo, perteneciente a la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, desconociendo su paradero actual desde ese momento.
Si tienes información referente a esta persona, llama o escríbenos. Tu ayuda es muy importante.
(669) 327 84 24 cebpd@sinaloa.gob.mx
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa