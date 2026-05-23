$!Desaparece Jennyfer Alondra en Mazatlán; está extraviada desde el miércoles

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda Protocolo Alba para pedir apoyo en la localización de Jennyfer Alondra López Barragán, una joven de 24 años de edad que desapareció en Mazatlán.

De acuerdo con la información de la denuncia, la joven fue vista por última vez el pasado miércoles 20 de mayo, en la colonia Flores Magón.

Es descrita con una estatura estimada de 1.60 metros, es de complexión robusta y tez clara, tiene ojos medianos de color café claro, cejas semi pobladas, boca chica, labios medianos y nariz mediana, con cabello largo, lacio y de color negro.