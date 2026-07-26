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Desaparece joven de 16 años en aguas del Río Presidio, en Villa Unión; activan protocolo de búsqueda

Víctor Manuel “N”, adolescente de 16 años de edad, y otro joven de su edad, ingresaron al río para refrescarse, pero el primero no salió
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/07/2026 16:49
26/07/2026 16:49

Rescatistas del Escuadrón de Salvamento Acuático, Protección Civil y de Bomberos Veteranos Villa Unión activaron un Protocolo de Búsqueda y Rescate por desaparición de Víctor Manuel “N”, adolescente de 16 años de edad, quien ingresó al Río Presidio.

Ataviados con chalecos salvavidas, los elementos ingresaron al agua a bordo de kayaks y una lancha de la SSPM, para recorrer las zona conocida como las cribas.

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El adolescente desaparecido y un amigo de la misma edad llegaron a refrescarse e ingresaron por la ribera de Río Presidio que colinda a la comunidad de El Pozole.

Según relato de su amigo, los dos se lanzaron al río con la idea de nadar un rato, pero Víctor Manuel fue arrastrado por la corriente y desapareció entre las aguas.

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Víctor Manuel “N” tiene su domicilio en el fraccionamiento Santa Fe de Mazatlán.

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