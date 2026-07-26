$!Desaparece joven de 16 años en aguas del Río Presidio, en Villa Unión; activan protocolo de búsqueda

Rescatistas del Escuadrón de Salvamento Acuático, Protección Civil y de Bomberos Veteranos Villa Unión activaron un Protocolo de Búsqueda y Rescate por desaparición de Víctor Manuel “N”, adolescente de 16 años de edad, quien ingresó al Río Presidio.

Ataviados con chalecos salvavidas, los elementos ingresaron al agua a bordo de kayaks y una lancha de la SSPM, para recorrer las zona conocida como las cribas.