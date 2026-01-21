$!Desaparece joven de 17 años en la colonia Independencia, en Culiacán

La menor, de 17 años de edad, fue vista por última ocasión el pasado 18 de enero por las calles de la colonia Independencia, al sur de la capital sinaloense.

La Fiscalía General del Estado giró una ficha de búsqueda Alerta Amber por la desaparición de Xihurabe Mayte Cervantes Ante, joven desaparecida en Culiacán.

La chica mide 1.48 metros aproximadamente, es una joven de tez morena clara y complexión delgada, cabello lacio de color castaño oscuro, ojos chicos color café, boca chica, labios delgados y nariz mediana aguileña.

Como seña particular, presenta una cicatriz de aproximadamente tres centímetros en la pierna derecha.

Su vestimenta de referencia es una playera color azul, short negro y tenis tipo bota color negro con blanco.

Para cualquier aporte que conduzca a su paradero, se dispone de la línea telefónica 800-890-90-92, y el número celular 6677-15-55-88.