$!Desaparece Kevin Paúl en Culiacán; lo buscan desde el miércoles

CULIACÁN._ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa activó una ficha de búsqueda para localizar a Kevin Paul López Castro, de 28 años, quien fue visto por última vez el miércoles 11 de noviembre en la colonia Salvador Alvarado, en Culiacán.
De acuerdo con la información difundida por la dependencia estatal, desde ese día se desconoce el paradero del joven, por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita dar con su ubicación.
Al momento de su desaparición, Kevin Paul vestía un short deportivo negro y no llevaba playera. Se desconoce qué tipo de calzado portaba.
La ficha de búsqueda señala que es de complexión robusta, tez blanca y mide aproximadamente 1.75 metros. Tiene rostro ovalado, frente grande, cejas semipobladas, ojos grandes de color café oscuro, nariz respingada y boca grande con labios delgados.
Su cabello es corto, ondulado y negro. Como señas particulares, la dependencia indica que no tiene tatuajes ni otras características visibles que faciliten su identificación.
La Comisión Estatal de Búsqueda mantiene habilitados sus canales de comunicación para recibir información que contribuya a localizarlo. Los datos pueden proporcionarse de manera anónima al teléfono o WhatsApp 667 184 1256, así como al correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx.