Desaparece madre de tres niños en Tecualilla; sus padres la esperan sin descanso en Escuinapa

ESCUINAPA.- Habitantes de la comunidad de Tecualilla hicieron un llamado a la población para ayudar a localizar a Francisca Huerta, quien se encuentra desaparecida desde el mediodía del pasado lunes.

A través de redes sociales y la difusión de una fotografía, familiares y vecinos solicitaron el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero.

Sus padres, ambos adultos mayores, permanecen desde hace horas sobre una de las calles de la comunidad con la esperanza de recibir noticias sobre ella.

“No ha importado la hora, de madrugada, sin comer en todo el día, pero ellos esperan el regreso de Fran”, expresó un familiar.

De acuerdo con sus allegados, Francisca es madre de tres niños y es reconocida en la comunidad como una persona trabajadora y dedicada a su familia y al cuidado de sus padres.

“Es una hija, hermana y amiga muy querida, por eso todos estamos pidiendo que regrese a casa”, señalaron.

Familiares y vecinos reiteraron el llamado a la sociedad para compartir cualquier información que contribuya a su localización, al asegurar que no tiene problemas con nadie y que su ausencia mantiene en incertidumbre a sus seres queridos.