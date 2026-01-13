$!Desaparece menor de 13 años en Guasave

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó la Alerta Amber para la localización Yuzvizareth Guadalupe Valdez López, de 13 años de edad, quien fue vista por última vez el día de ayer en el municipio de Guasave.

De acuerdo la información, la adolescente se encontraba en su domicilio ubicado en la localidad de Las Moras cuando se perdió contacto con ella. Ante la falta de datos sobre su paradero, las autoridades activaron el protocolo Alerta Amber, bajo la premisa de que su integridad física podría encontrarse en riesgo.

Yuzvizareth Guadalupe es de complexión delgada, mide 1.58 metros y tiene tez morena. Su cabello es largo y de color negro, mientras que sus ojos son medianos y oscuros. Como señas particulares, no se reportan marcas específicas, pero al momento de su desaparición vestía un pants color guinda.