$!Desaparece menor de 14 años en El Rosario

ROSARIO._ Las autoridades estatales emitieron la Alerta Amber para la búsqueda de Gladys Madeley Recio Aniceto, una adolescente de 14 años que desapareció hace tres días en el municipio de El Rosario y hasta el momento se desconoce su paradero.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gladys Madeley salió de su domicilio ubicado en la localidad de Pozos Labrados el 6 de enero. Al no regresar y perderse todo contacto con ella, sus familiares interpusieron la denuncia formal este viernes 9 de enero, lo que activó los protocolos de localización inmediata.