Desaparece menor de edad tras caer al río en Sinaloa municipio

Desde la tarde de este martes fue reportado el incidente, por lo que cuerpos de emergencia comenzaron el rastreo sin dar con el paradero del niño
Noroeste Redacción |
18/02/2026 15:24
SINALOA MUNICIPIO. _ Un niño de 13 años, identificado como Manuel, fue reportado como desaparecido tras caer a un río en la comunidad de Maripita, en el municipio de Sinaloa.

De acuerdo con los primeros informes, el incidente fue notificado a las autoridades desde la tarde del martes, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

“Ayer por la tarde estuvieron realizando una búsqueda visual; esta mañana solicitaron embarcaciones que ya van en camino”, informó el titular de Protección Civil del Estado, Roy Navarrete Cuevas.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias en las que el menor cayó al agua.

Las labores de búsqueda continúan, sin que hasta ahora se tenga rastro del adolescente.

