Desaparece menor de edad tras caer al río en Sinaloa municipio

SINALOA MUNICIPIO. _ Un niño de 13 años, identificado como Manuel, fue reportado como desaparecido tras caer a un río en la comunidad de Maripita, en el municipio de Sinaloa.

De acuerdo con los primeros informes, el incidente fue notificado a las autoridades desde la tarde del martes, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

“Ayer por la tarde estuvieron realizando una búsqueda visual; esta mañana solicitaron embarcaciones que ya van en camino”, informó el titular de Protección Civil del Estado, Roy Navarrete Cuevas.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias en las que el menor cayó al agua.

Las labores de búsqueda continúan, sin que hasta ahora se tenga rastro del adolescente.