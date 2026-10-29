$!Desaparece mujer de 36 años en Culiacán; su última llamada fue desde Edomex

CULIACÁN. _ Autoridades estatales activaron el Protocolo Alba para la localización de Irma Rosa Salcido Beltrán, de 36 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el pasado lunes 26 de octubre, tras salir de su domicilio en la colonia Guadalupe, en Culiacán.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), la denuncia por la no localización de Irma Rosa fue formalizada ante las autoridades el 28 de octubre, en la que se establece que sostuvo una última comunicación telefónica un día después de su salida, el 27 de octubre, momento en el que indicó que se encontraba en el municipio de Ecatepec, Estado de México. A partir de esa llamada, la familia perdió total contacto con ella.

Irma Rosa es de tez clara, complexión delgada, mide 1.64 metros de estatura y tiene el cabello largo, lacio y negro. Como señas particulares distintivas, cuenta con una cicatriz en el labio superior y otra más en la palma de la mano izquierda.

Entre los objetos que llevaba consigo al momento de su desaparición se encuentran una guitarra acústica de color café, una sombrilla azul, cubrebocas, lentes oscuros y una bolsa de plástico.