Desaparece Nataly Yamileth, de 14 años, en El Lodazal, San Ignacio

La Fiscalía General del Estado activó una ficha de búsqueda, Alerta Amber por la desaparición de Nataly Yamileth Murillo Martínez, una adolescente de 14 años de edad, en el municipio de San Ignacio.

Según el reporte oficial, la chica fue vista por última vez este 26 de febrero en la localidad El Lodazal, del municipio mencionado.

Como características, la joven mide 1.60 metros aproximadamente, es de complexión delgada y tez morena clara.

Tiene cabello lacio largo de color castaño oscuro, ojos medianos color café oscuro, boca, labios y nariz mediana, y como señas particulares presenta un lunar en la parte del mentón. .

La última vez que se le vio, la menor vestía un chaleco color tinto, blusa blanca y falda de color tinta.

Para cualquier información que facilite dar con su paradero, las autoridades disponen de la línea telefónica 800-890-90-92, y el número 6677-15-55-88 .