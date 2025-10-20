$!Desaparece Sandra Edith, en El Campestre, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Sandra Edith Huerta Valdez, de 30 años, desapareció en Mazatlán, cuando fue vista por última vez en el fraccionamiento El Campestre.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa emitió este lunes en su portal la Cédula RZS-0370-2025 por la desaparición de Sandra Edith y pidió ayuda para localizarla.

Si posee algún tipo de información que considere pueda apoyar a localizarlo, favor de compartirla al número telefónico (669) 327 8424 y/o al (669) 105 7953 o a través de correo: cebpd@sinaloa.gob.mx.

En toda comunicación se garantizará el anonimato.