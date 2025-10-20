$!Desaparece Sandra Edith, en El Campestre, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Sandra Edith Huerta Valdez, de 30 años, desapareció en Mazatlán, cuando fue vista por última vez en el fraccionamiento El Campestre.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa emitió este lunes en su portal la Cédula RZS-0370-2025 por la desaparición de Sandra Edith y pidió ayuda para localizarla.
Si posee algún tipo de información que considere pueda apoyar a localizarlo, favor de compartirla al número telefónico (669) 327 8424 y/o al (669) 105 7953 o a través de correo: cebpd@sinaloa.gob.mx.
En toda comunicación se garantizará el anonimato.
Al momento de su desaparición, Sandra Edith vestía camisón de pijama en color negro, par de huaraches en color café.
SANDRA EDITH HUERTA VALDEZ
Fecha de Desaparición:
05/ Septiembre /2025
Municipio del hecho: Mazatlán
Sexo: Mujer
Edad: 30 años
Estatura: 1.70 mts. Aprox.
Tez: Morena
Complexión: Delgada
Cara: Redonda
Ojos: Grandes, color café oscuro
Nariz: Chica y aguileña
Cabello: Lacio, tenido de rojo
Frente: Mediana
Boca: Mediana, labios gruesos
Cejas: Curvas y pobladas
Cédula: RZS-0370-2025
Señas Particulares: Lunar en parte izquierda superior de sus labios, perforación en ambos lóbulos de las orejas, cicatriz quirúrgica queloide en parte inferior abdominal, diversas cicatrices antiguas en ambas muñecas de sus manos.
Tatuajes: Tatuaje de la figura de un escorpión y una serpiente en el lado derecho de clavícula, la figura de un escorpión y una serpiente en lado izquierdo de clavícula, la figura del símbolo de melatonina en cara interior de antebrazo izquierdo, diversos tatuajes sin recordar en el centro del abdomen, en muslo femoral, en costillas derecha y en ingle izquierdo.
Visto por última vez: El día viernes 05 de septiembre de 2025, siendo las 21:30 horas aproximadamente, se le miro por última vez en Fraccionamiento El Campestre, perteneciente a la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, desconociendo su paradero actual desde ese momento.
Si tienes información referente a esta persona, llama o escríbenos.
(669) 327 8424 cebpd@sinaloa.gob.mx
