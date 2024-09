MAZATLÁN._ La Fiscalía General de Sinaloa, a través del Protocolo Alba del estado, emitió reporte para localizar a la joven Denisse Estrella Velez Osuna, quien se encuentra desaparecida desde el pasado sábado 14 de septiembre, cuando fue vista por última vez en la Colonia Insurgentes, en Mazatlán.

De acuerdo con el reporte PASIN/047/2024 con fecha del martes 17 de septiembre, luego de que el pasado sábado 14 de este mes se interpuso la denuncia.

Media filiación

Estatura: 1.56 metros

Edad: 22 años

Complexión: Mediana

Cabello: Largo, rizado, castaño, oscuro

Tez: Morena

Ojos: Medianos, color café oscuros

Boca: Mediana

Labios: Delgados

Nariz: Chica, recta y chata

Señas particulares: Tiene un tatuaje con la figura de cinco corazones pequeños en la parte interna del antebrazo derecho, otro tatuaje con la figura de un medio sol, una luna entera, una media luna, cuatro estrellas y la palabra “Imposible” en la parte interna del brazo derecho y un tatuaje con la frase en ingles “If you want peace prepare for war”. Tiene una cicatriz de un centímetro en la barbilla.

Vestimenta: Se desconoce

RESUMEN DE HECHOS:

Menciona la denunciante, que la última vez que vio a la víctima, fue el día 14 de septiembre del 2024, en la Colonia Insurgentes, Mazatlán, Sinaloa, y hasta el momento no se tienen más datos sobre su paradero.

Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito.

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DESAPARICIÓNFORZADA DE PERSONAS800-890-90-92(667) 716-70-90