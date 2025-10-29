$!Desaparecen 5 hombres en un solo día en San Pedro, Navolato

NAVOLATO.- Cinco personas, entre ellas un menor de edad, permanecen desaparecidas en el municipio de Navolato, Sinaloa, luego de haber sido vistas por última vez la noche del domingo 26 de octubre en la comunidad de Los Arredondo.
La coincidencia de estas desapariciones en un mismo punto y fecha llevó a las autoridades a activar protocolos especiales de búsqueda.
La Comisión Estatal de Búsqueda emitió las fichas correspondientes para los adultos identificados como Jorge Luis Rocha Torres, de 44 años; Cristhian Noé Rubio Rocha, de 40; Ricardo Misael Bobadilla Ibarra, de 27, y Javier Lugo Saín, de 34.
De manera paralela, la Fiscalía General del Estado (FGE) activó la Alerta Amber por la desaparición de Luis Fernando Sánchez de la Rosa, de 16 años, tras la denuncia interpuesta por sus familiares.
De acuerdo con la información oficial, las cinco personas fueron vistas por última vez alrededor de las 19:00 horas del domingo, cuando se encontraban en el poblado de Los Arredondo. Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero.
La desaparición simultánea de las cinco personas en el mismo lugar y fecha, en un contexto de violencia, hace presumir una posible privación ilegal de la libertad. Las autoridades mantienen activos los protocolos de búsqueda y solicitan la colaboración de la ciudadanía para lograr su pronta localización.