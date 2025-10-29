$!Desaparecen 5 hombres en un solo día en San Pedro, Navolato

NAVOLATO.- Cinco personas, entre ellas un menor de edad, permanecen desaparecidas en el municipio de Navolato, Sinaloa, luego de haber sido vistas por última vez la noche del domingo 26 de octubre en la comunidad de Los Arredondo.

La coincidencia de estas desapariciones en un mismo punto y fecha llevó a las autoridades a activar protocolos especiales de búsqueda.

La Comisión Estatal de Búsqueda emitió las fichas correspondientes para los adultos identificados como Jorge Luis Rocha Torres, de 44 años; Cristhian Noé Rubio Rocha, de 40; Ricardo Misael Bobadilla Ibarra, de 27, y Javier Lugo Saín, de 34.