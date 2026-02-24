$!Desaparecen Dorian y Lizbeth, dos menores de edad, en la Laguna Colorada, Culiacán

Emitieron fichas de búsqueda bajo Alerta Amber por el extravío de Dorian Alfredo y Rosario Lizbeth, de 2 y 17 años respectivamente, ambos vistos por última vez en la Laguna Colorada, al sur de Culiacán.

Según el primer reporte, el bebé de 2 años salió de su domicilio en la citada localidad en compañía de su madre y, hasta el momento, no se tienen noticias de su paradero.

Es de complexión delgada, tez clara y mide un metro de altura; tiene el cabello corto, lacio y de color castaño oscuro, ojos medianos café claro, boca mediana y labios gruesos.

Como seña particular, cuenta con un lunar de color café en la pierna izquierda; al momento de su desaparición, se desconocía su vestimenta.