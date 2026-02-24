$!Desaparecen Dorian y Lizbeth, dos menores de edad, en la Laguna Colorada, Culiacán

Emitieron fichas de búsqueda bajo Alerta Amber por el extravío de Dorian Alfredo y Rosario Lizbeth, de 2 y 17 años respectivamente, ambos vistos por última vez en la Laguna Colorada, al sur de Culiacán.
Según el primer reporte, el bebé de 2 años salió de su domicilio en la citada localidad en compañía de su madre y, hasta el momento, no se tienen noticias de su paradero.
Es de complexión delgada, tez clara y mide un metro de altura; tiene el cabello corto, lacio y de color castaño oscuro, ojos medianos café claro, boca mediana y labios gruesos.
Como seña particular, cuenta con un lunar de color café en la pierna izquierda; al momento de su desaparición, se desconocía su vestimenta.
Al mismo tiempo, se denunció la desaparición de Rosario Lizbeth Sánchez Sánchez, de 17 años de edad; la joven salió de un domicilio ubicado también en Laguna Colorada y no ha regresado.
Ella es descrita de complexión delgada, tez morena y mide 1.65 metros de altura; posee cabello largo de color negro, ojos grandes color café oscuro, boca grande y labios gruesos. No se reportan señas particulares ni se conoce la vestimenta que portaba al momento de los hechos.
Para proporcionar cualquier dato que ayude a su localización, puede hacerse a través de las líneas telefónicas 800-890-90-92 o al 6677-15-55-88.