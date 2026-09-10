$!Desaparecen dos adolescentes en Culiacán y Mazatlán; piden ayuda para localizarlos

La Fiscalía General del Estado activó fichas de búsqueda Alerta Amber tras reportarse la desaparición de dos adolescentes, uno en Culiacán y otro en Mazatlán.
En la capital del estado, el menor extraviado es Adán Josué Ávila Serna, de 17 años de edad, quien fue visto por última ocasión el 8 de septiembre en el Fraccionamiento Costa del Sol.
Al momento de su desaparición, vestía una playera color beige, pantalón negro, cinto negro y tenis beige. Como seña particular, usa brackets.
Adán Josué mide 1.70 metros, es de complexión delgada, tez morena clara y tiene cabello largo, lacio y de color negro; además de ojos medianos de color café oscuro, boca chica, labios delgados y nariz chica.
Por su parte, en Mazatlán buscan a Sergio Vladimir Ramirez Rivera, de 16 años de edad, visto por última vez el 9 de septiembre en la Colonia Loma Bonita.
Como señas particulares tiene cicatrices en el antebrazo derecho y en ambas rodillas, y vestía una playera color gris, pantalón azul y tenis negros.
Mide aproximadamente 1.65 metros, es de complexión delgada, tez morena y cabello de largo medio, lacio y de color negro, con ojos medianos de color café, boca mediana, labios medianos y nariz mediana, ancha y recta.
Las autoridades señalan solicitan el apoyo de la ciudadanía a través de las líneas telefónicas 800 890 90 92 y 667 715 55 88.