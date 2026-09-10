$!Desaparecen dos adolescentes en Culiacán y Mazatlán; piden ayuda para localizarlos

La Fiscalía General del Estado activó fichas de búsqueda Alerta Amber tras reportarse la desaparición de dos adolescentes, uno en Culiacán y otro en Mazatlán.

En la capital del estado, el menor extraviado es Adán Josué Ávila Serna, de 17 años de edad, quien fue visto por última ocasión el 8 de septiembre en el Fraccionamiento Costa del Sol.

Al momento de su desaparición, vestía una playera color beige, pantalón negro, cinto negro y tenis beige. Como seña particular, usa brackets.