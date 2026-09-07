$!Desaparecen dos adolescentes en Mazatlán; Autoridades activan Alerta Amber para su localización

MAZATLÁN. _ Dos adolescentes de 16 y 15 años de edad fueron reportados como desaparecidos tras salir de sus respectivos domicilios en distintas zonas del municipio de Mazatlán, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) activó los protocolos de la Alerta Amber Sinaloa para su localización.
El primer caso corresponde a Eain Yandel Moraila Llanos, de 16 años de edad, de quien se perdió rastro desde el viernes 4 de septiembre de 2026, cuando salió de su vivienda ubicada en el fraccionamiento Villa de las Flores. Al momento de su desaparición, el menor vestía una playera color azul marino con letras amarillas al frente, pantalón negro y tenis azul marino con blanco. Mide 1.70 metros de estatura, es de complexión delgada, tez clara, cabello corto y lacio color castaño claro, y ojos grandes de color verde.
Un día después, el sábado 5 de septiembre, se confirmó la ausencia de Joshua Simón, de 15 años de edad, en el fraccionamiento Pradera Dorada VII. El joven portaba una playera color azul marino, pantalón azul marino y tenis negros. De acuerdo con la ficha emitida, mide 1.60 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena clara, cabello corto ondulado castaño obscuro y ojos chicos café claro. Como señas particulares para su identificación, cuenta con una cicatriz en el pómulo derecho y otra debajo de la barbilla.
Las autoridades estatales consideran que la integridad física de ambos menores pudiera encontrarse en riesgo de ser víctima de la comisión de un delito. Para aportar datos certeros que ayuden a su ubicación, se mantienen a disposición pública los números telefónicos (800) 890-90-92 y (667) 715-55-88.