$!Desaparecen dos adolescentes en Mazatlán; Autoridades activan Alerta Amber para su localización

MAZATLÁN. _ Dos adolescentes de 16 y 15 años de edad fueron reportados como desaparecidos tras salir de sus respectivos domicilios en distintas zonas del municipio de Mazatlán, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) activó los protocolos de la Alerta Amber Sinaloa para su localización.

El primer caso corresponde a Eain Yandel Moraila Llanos, de 16 años de edad, de quien se perdió rastro desde el viernes 4 de septiembre de 2026, cuando salió de su vivienda ubicada en el fraccionamiento Villa de las Flores. Al momento de su desaparición, el menor vestía una playera color azul marino con letras amarillas al frente, pantalón negro y tenis azul marino con blanco. Mide 1.70 metros de estatura, es de complexión delgada, tez clara, cabello corto y lacio color castaño claro, y ojos grandes de color verde.