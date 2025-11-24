$!Desaparecen dos hermanos menores de edad en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado activó dos Alertas Amber para localizar a los hermanos Sergio Iván y Jonathan Alonso Jiménez Miranda, de 14 y 17 años, respectivamente, quienes fueron vistos por última vez el pasado 22 de noviembre en el fraccionamiento Santa Fe, en Mazatlán.
De acuerdo con los reportes oficiales, la denuncia de su desaparición fue presentada el 24 de noviembre, luego de que ambos jóvenes no regresaron a su domicilio y se desconoce su paradero.
Las autoridades consideran que su integridad podría encontrarse en riesgo, al no descartarse que puedan ser víctimas de un delito.
Sergio Iván vestía sudadera negra, camiseta blanca y pantalón azul. Como señas particulares, porta brackets y no tiene uñas en los dedos anular y medio de la mano izquierda.
Jonathan Alonso llevaba chamarra negra, pantalón negro y tenis negros. También tiene brackets y una cicatriz en la barbilla.
La Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizar a los hermanos a los teléfonos habilitados 800 890 9092 y 667 715 5588.