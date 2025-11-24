$!Desaparecen dos hermanos menores de edad en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado activó dos Alertas Amber para localizar a los hermanos Sergio Iván y Jonathan Alonso Jiménez Miranda, de 14 y 17 años, respectivamente, quienes fueron vistos por última vez el pasado 22 de noviembre en el fraccionamiento Santa Fe, en Mazatlán.

De acuerdo con los reportes oficiales, la denuncia de su desaparición fue presentada el 24 de noviembre, luego de que ambos jóvenes no regresaron a su domicilio y se desconoce su paradero.

Las autoridades consideran que su integridad podría encontrarse en riesgo, al no descartarse que puedan ser víctimas de un delito.