GUASAVE. _ La Fiscalía General del Estado emitió dos fichas de búsqueda bajo el protocolo de Alerta Amber para dar con el paradero de una adolescente y una niña que desaparecieron desde el pasado lunes 16 de noviembre en el campo pesquero de El Huitussi, sindicatura de Benito Juárez. De acuerdo con la información difundida por el organismo autónomo a través de sus canales oficiales, las menores extraviadas fueron identificadas como Karime Guadalupe Vázquez Gómez, de 14 años de edad, y Romina Serrano Gómez, de 8 años, quienes presuntamente tienen parentesco familiar y tienen su domicilio en dicha comunidad costera.

Según los datos asentados en la denuncia ante el Ministerio Público, la última vez que se tuvo rastro de ambas fue al salir de su vivienda en El Huitussi, aparentemente acompañadas por otra persona. El testimonio aportado por la parte denunciante señala que tanto la adolescente como la niña podrían haberse dirigido hacia la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, con la posible intención de cruzar hacia Estados Unidos. Debido a estas circunstancias, las autoridades consideran que su integridad física se encuentra en riesgo al poder ser víctimas de la comisión de algún delito, motivo por el cual se activó el mecanismo de búsqueda ciudadana.