$!Desaparecen dos personas y rescatan a una en el mar, a 8 kilómetros de la Isla de la Piedra

MAZATLÁN._ Dos personas desaparecieron en el mar y una más fue rescatada, luego de ingresar a bañarse en la zona conocida como la de “la embarcación hundida”, porque hace años se localizó un barco hundido, a 8 kilómetros de la Isla de la Piedra.
De acuerdo a un comunicado, el reporte sobre un grupo de personas con dificultad para salir del mar en una zona no apta para bañistas, activó los protocolos de atención, búsqueda y rescate por parte de elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Gustavo Espinoza Bastidas, jefe del cuerpo de salvavidas, informó que la emergencia fue atendida aproximadamente a 8 kilómetros de la Isla de la Piedra, en el área donde hace años se localizó una embarcación hundida.
Al arribo del personal de rescate, se logró poner a salvo a una persona, quien fue valorada médicamente en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital para su atención especializada, donde quedó bajo observación.
La información obtenida en el lugar detalla que dos personas permanecen desaparecidas entre el oleaje, por lo que se activó un protocolo de búsqueda con apoyo de tres jetski y personal pie tierra para cubrir el perímetro marítimo y costero.
El comandante Espinoza Bastidas reiteró el llamado a la población para evitar ingresar al mar en zonas alejadas o catalogadas como peligrosas, ya que el tiempo de respuesta de los cuerpos de auxilio se prolonga y el riesgo de un desenlace fatal aumenta considerablemente.