$!Desaparecen dos personas y rescatan a una en el mar, a 8 kilómetros de la Isla de la Piedra

MAZATLÁN._ Dos personas desaparecieron en el mar y una más fue rescatada, luego de ingresar a bañarse en la zona conocida como la de “la embarcación hundida”, porque hace años se localizó un barco hundido, a 8 kilómetros de la Isla de la Piedra.

De acuerdo a un comunicado, el reporte sobre un grupo de personas con dificultad para salir del mar en una zona no apta para bañistas, activó los protocolos de atención, búsqueda y rescate por parte de elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Gustavo Espinoza Bastidas, jefe del cuerpo de salvavidas, informó que la emergencia fue atendida aproximadamente a 8 kilómetros de la Isla de la Piedra, en el área donde hace años se localizó una embarcación hundida.