Desaparecen madre e hijo en El Castillo, Navolato

CULIACÁN._ Familiares y amigos solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a Elvira y su hijo, quienes se encuentran desaparecidos desde la mañana del miércoles 17 de septiembre.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, la última comunicación con ellos fue alrededor de las 11:30 horas en la comunidad de El Castillo, en Navolato.

Elvira y su hijo son propietarios de una empresa de decoración reconocida en Culiacán, por lo que su desaparición ha generado preocupación entre familiares, amigos y clientes. En la publicación se describe a ambos como personas trabajadoras, honestas y humildes, y se hace un llamado urgente para cualquier información sobre su paradero.