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Búsqueda de personas

Desaparecen madre y sus tres hijos en Mazatlán; no saben de ellos desde febrero

Las cuatro personas fueron vistas por última vez en la colonia Nuevo Cajeme, en Mazatlán. Las fichas de Protocolo Alba y Alerta Amber no precisan la fecha de la desaparición, ocurrida en febrero y denunciada ante la Fiscalía hasta el 6 de julio
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
08/07/2026 10:29
08/07/2026 10:29

MAZATLÁN. _ Fue reportada la desaparición de una mujer y sus tres hijos, quienes permanecen no localizados desde febrero en la colonia Nuevo Cajeme, en Mazatlán.

La Fiscalía General del Estado emitió fichas de búsqueda para Neri Zitlali Luna Guzmán, de 31 años; Camila Tapia Luna, de 13; Ángel Iván Limón Luna, de 9; y Oslem Vanessa Mendoza Luna, de 6 años.

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De acuerdo con las fichas del Protocolo Alba y la Alerta Amber, no se precisa la fecha exacta en que ocurrió la desaparición, únicamente que fue durante febrero. La denuncia formal ante las autoridades fue presentada hasta el pasado 6 de julio.

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Como señas particulares, Neri Zitlali tiene tatuado “1995” en la muñeca izquierda y la frase “Sé valiente y fuerte” en el brazo derecho.

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Camila presenta un lunar debajo del ojo derecho; Ángel Iván tiene lunares en el lado derecho del cuello; y Oslem Vanessa un lunar en la mejilla derecha.

La Fiscalía exhortó a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que contribuya a su localización a través de los teléfonos 800-890-90-92 y 6677-15-55-88.

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