$!Desaparecen madre y sus tres hijos en Mazatlán; no saben de ellos desde febrero

MAZATLÁN. _ Fue reportada la desaparición de una mujer y sus tres hijos, quienes permanecen no localizados desde febrero en la colonia Nuevo Cajeme, en Mazatlán. La Fiscalía General del Estado emitió fichas de búsqueda para Neri Zitlali Luna Guzmán, de 31 años; Camila Tapia Luna, de 13; Ángel Iván Limón Luna, de 9; y Oslem Vanessa Mendoza Luna, de 6 años.

De acuerdo con las fichas del Protocolo Alba y la Alerta Amber, no se precisa la fecha exacta en que ocurrió la desaparición, únicamente que fue durante febrero. La denuncia formal ante las autoridades fue presentada hasta el pasado 6 de julio.

Como señas particulares, Neri Zitlali tiene tatuado “1995” en la muñeca izquierda y la frase “Sé valiente y fuerte” en el brazo derecho.