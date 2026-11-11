Desaparecen María Fernanda y Heidi Romina, jóvenes de 18 años, en Culiacán

María Fernanda y Heidi Romina, dos jóvenes de 18 años de edad, fueron reportadas como desaparecidas en el fraccionamiento Valle de Amapa, al sur de Culiacán.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activo Protocolo Alba tras la desaparición de ambas, este martes 10 de noviembre.

María Fernanda presenta como seña particular una mancha en el antebrazo derecho, mide 1.60 metros, es de complexión delgada, tez morena clara, con cabello largo y teñido de color rojo, con ojos medianos de color café claro, cejas semipobladas y rectilíneas, boca mediana, labios medianos y una nariz mediana y recta.

Por su parte, Heidi Romina Armenta Reyes mide 1.62 metros, es de complexión delgada, tez morena y tiene el cabello largo y de color negro, con ojos medianos de color café oscuro, cejas semipobladas y rectilíneas, boca grande, labios medianos y nariz mediana y recta.

Las denuncias presentadas no indican las vestimentas de ninguna de las jóvenes.

Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayude a dar con su localización, poniendo a disposición de la población las líneas telefónicas 800-890-90-92 y (667) 715-55-88.