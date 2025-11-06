$!Desaparecen padre e hijo en Campo El Diez, en Culiacán

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió las fichas de localización de un padre y su hijo, quienes habrían sido privados de su libertad por sujetos armados en la sindicatura de Campo El Diez, al sur de Culiacán.

Se trata de Abraham Mejía López, de 49 años, y su hijo Abraham Mejía Ríos, de 18. Según la información oficial, ambos fueron interceptados por un grupo armado mientras circulaban por ese sector. En el mismo evento, la esposa y madre de las víctimas también fue retenida, aunque fue liberada minutos después en circunstancias no detalladas.

De acuerdo con las fichas de búsqueda las características, Abraham Mejía Ríos mide 1.65 metros, de complexión delgada, de tez morena, con ojos cafés, cejas pobladas y una cicatriz en la barbilla. La última vez que se le vio vestía pantalón de mezclilla, playera clara y gorra negra.