$!Desaparecen tres mujeres en Mazatlán; activan Protocolo Alba

En un lapso de 48 horas, tres mujeres fueron reportadas como desaparecidas en Mazatlán, lo que generó la activación de tres fichas de búsqueda por parte del Protocolo Alba de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
El primer caso registrado es el de Mirian Daena Prieto Lizárraga, de 43 años de edad. De acuerdo con la información, fue vista por última vez el pasado 12 de diciembre en su domicilio ubicado en la colonia 20 de Noviembre. Al momento de su desaparición, vestía una blusa roja, pantalón negro y huaraches del mismo color. Como seña particular, se menciona que padece espasmos involuntarios en el cuello.
Posteriormente, el 13 de diciembre, se reportó la desaparición de dos mujeres más en la zona de la Avenida Camarón Sábalo. Se trata de Diana Vanessa Meza Astorga, de 31 años, y Adriana Guadalupe Saucedo Correa, de 34 años.
Meza Astorga es de complexión robusta, mide 1.60 metros y vestía un vestido rosa con huaraches de listones. Por su parte, Saucedo Correa es de complexión delgada, mide 1.70 metros y presenta cicatrices visibles en la frente y en la nariz; al momento de los hechos portaba un vestido blanco con flores azules.
Las denuncias fueron ratificadas formalmente este lunes 15 de diciembre, sin que hasta el momento se cuente con información sobre su paradero. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas ha puesto a disposición los números 800-890-90-92 y (667) 715-55-88 para recibir cualquier dato que ayude a su localización.