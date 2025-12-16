Seguridad
|
Búsqueda de personas

Desaparecen tres mujeres en Mazatlán; activan Protocolo Alba

En hechos distintos registrados entre el 12 y 13 de diciembre, Mirian Daena, Diana Vanessa y Adriana Guadalupe fueron vistas por última vez en las colonias 20 de Noviembre y la Avenida Camarón Sábalo
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
16/12/2025 09:45
16/12/2025 09:45

En un lapso de 48 horas, tres mujeres fueron reportadas como desaparecidas en Mazatlán, lo que generó la activación de tres fichas de búsqueda por parte del Protocolo Alba de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

El primer caso registrado es el de Mirian Daena Prieto Lizárraga, de 43 años de edad. De acuerdo con la información, fue vista por última vez el pasado 12 de diciembre en su domicilio ubicado en la colonia 20 de Noviembre. Al momento de su desaparición, vestía una blusa roja, pantalón negro y huaraches del mismo color. Como seña particular, se menciona que padece espasmos involuntarios en el cuello.

$!Desaparecen tres mujeres en Mazatlán; activan Protocolo Alba

Posteriormente, el 13 de diciembre, se reportó la desaparición de dos mujeres más en la zona de la Avenida Camarón Sábalo. Se trata de Diana Vanessa Meza Astorga, de 31 años, y Adriana Guadalupe Saucedo Correa, de 34 años.

$!Desaparecen tres mujeres en Mazatlán; activan Protocolo Alba

Meza Astorga es de complexión robusta, mide 1.60 metros y vestía un vestido rosa con huaraches de listones. Por su parte, Saucedo Correa es de complexión delgada, mide 1.70 metros y presenta cicatrices visibles en la frente y en la nariz; al momento de los hechos portaba un vestido blanco con flores azules.

$!Desaparecen tres mujeres en Mazatlán; activan Protocolo Alba

Las denuncias fueron ratificadas formalmente este lunes 15 de diciembre, sin que hasta el momento se cuente con información sobre su paradero. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas ha puesto a disposición los números 800-890-90-92 y (667) 715-55-88 para recibir cualquier dato que ayude a su localización.

#Seguridad
#Protocolo Alba
#Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube