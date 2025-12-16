$!Desaparecen tres mujeres en Mazatlán; activan Protocolo Alba

En un lapso de 48 horas, tres mujeres fueron reportadas como desaparecidas en Mazatlán, lo que generó la activación de tres fichas de búsqueda por parte del Protocolo Alba de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

El primer caso registrado es el de Mirian Daena Prieto Lizárraga, de 43 años de edad. De acuerdo con la información, fue vista por última vez el pasado 12 de diciembre en su domicilio ubicado en la colonia 20 de Noviembre. Al momento de su desaparición, vestía una blusa roja, pantalón negro y huaraches del mismo color. Como seña particular, se menciona que padece espasmos involuntarios en el cuello.