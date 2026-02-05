Desaparecen tres personas en Tecualilla, Escuinapa; pobladores anuncian bloqueo

ESCUINAPA. _ En lo que va de la semana, tres personas han desaparecido en la comunidad de Tecualilla, en el municipio de Escuinapa, en un clima de creciente incertidumbre, agravado por reportes de detonaciones de explosivos en la zona. Ante esta situación, pobladores anunciaron que este jueves cerrarán la carretera federal para exigir la localización de tres hombres que se encuentran en calidad de no localizados.

Las personas cuya desaparición ha movilizado a la comunidad son Fredy Medina García, Luis Felipe Maldonado Cortez y Jonathan Obed Quintana González, quienes fueron vistos por última vez en distintos puntos del municipio.

De acuerdo con testimonios de familiares difundidos en redes sociales, Fredy Medina García salió de su domicilio el pasado domingo con el propósito de cortar leña, actividad que alterna con la pesca; sin embargo, no regresó.

La alerta comunitaria se intensificó la noche del miércoles, tras reportarse la desaparición de Jonathan Quintana González y Luis Felipe Maldonado Cortez. Ambos jóvenes se dirigían a la zona de Palmillas a bordo de una camioneta para realizar labores de recolección de leña.

Vecinos de la sindicatura señalaron que, además de la desaparición de estos tres hombres, en los últimos dos días se han escuchado estallidos, lo que ha generado un ambiente de inseguridad que, aseguran, no ha sido atendido por las autoridades.

Ante la falta de información oficial sobre el paradero de los tres hombres y la percepción de abandono por parte de los cuerpos de seguridad, los habitantes determinaron tomar la carretera federal como medida de presión para ser escuchados por el Gobierno.