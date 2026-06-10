$!Desapareció hace 5 días: buscan a Marisela en Los Mochis

AHOME. _ La Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba para la localización de Marisela Real Audeves, de 67 años de edad, tras reportarse su desaparición en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, el pasado viernes 5 de junio.

De acuerdo con la ficha de búsqueda oficial, la denuncia formal fue interpuesta por sus familiares el lunes 8 de junio, luego de que se perdiera total comunicación con ella tras haber sido vista por última vez en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Urbi Villa del Rey, en la citada cabecera municipal.

Marisela es de nacionalidad mexicana, mide 1.60 metros de estatura, es de complexión mediana, tez morena y tiene el cabello lacio color entrecano. Sus ojos son medianos de color café obscuro, cejas gruesas y arqueadas, boca chica con labios delgados y nariz mediana de forma cóncava; como seña particular, el reporte indica que no posee ninguna. Al momento de su desaparición, vestía una blusa color azul marino, pantalón negro y huaraches color lila.