$!Desapareció hace 57 días: buscan a Carolina Sarai en Navolato

NAVOLATO. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) activó el Protocolo Alba para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de Carolina Sarai Lozoya Carrasco, de 23 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 13 de julio de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, formalizado ante las autoridades hasta el 5 de septiembre, la última comunicación con la joven ocurrió cuando se encontraba en un domicilio situado en la Sindicatura de Licenciado Benito Juárez, en el municipio de Navolato. Desde esa fecha se desconoce su ubicación, por lo que la institución especializada en desaparición forzada considera que su integridad física pudiera estar en riesgo o ser víctima de un delito.

Carolina Sarai es de nacionalidad mexicana, mide 1.68 metros de estatura, es de complexión mediana, tez morena y tiene el cabello corto color castaño claro. Entre sus rasgos fisonómicos destacan sus ojos chicos color café claro, cejas semipobladas, boca grande y labios gruesos.