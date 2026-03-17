$!Desapareció hace seis meses; En Sinaloa buscan a Magali Rosario, de 7 años

SINALOA. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una ficha de búsqueda Alerta Amber para localizar a la menor Magali Rosario Ramírez Chaparro, de 7 años, quien fue vista por última vez el 5 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el reporte oficial, la niña se encontraba en compañía de su madre en la localidad de El Coyote, en el municipio de Sinaloa. La denuncia fue presentada el 16 de enero de 2026.

Como características físicas, mide aproximadamente 1.30 metros, es de complexión delgada y tez clara; tiene cabello lacio, largo y castaño claro, así como ojos café claro. Presenta boca chica, labios delgados y nariz pequeña.