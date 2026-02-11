Desaparición de turistas en Mazatlán: Fiscalía indaga conflicto por renta de vehículos todo terreno

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) centra sus investigaciones en el arrendamiento de vehículos recreativos como el detonante de la desaparición de cuatro turistas originarios del Estado de México en este puerto, el pasado 3 de febrero.
Claudia Zulema Sánchez Kondo, titular de la FGE, informó que la principal línea de trabajo establece una relación directa entre la renta de unidades razer y el paradero desconocido de los hombres. Debido a esto, el personal de la empresa arrendadora será citado a comparecer ante la autoridad ministerial para aportar datos que permitan la localización de las víctimas.
“Se van a citar; es la línea de investigación principal. Se citará a todas las personas para ver toda la información que nos puedan allegar para dar con la localización de ellos”, precisó la Fiscal.
Sánchez Kondo explicó que este ángulo surgió tras las declaraciones integradas en la denuncia inicial, donde se detalló que el incidente ocurrió durante el traslado y manejo de estos vehículos todo terreno.
A pesar de que dos personas fueron puestas en libertad, cuatro turistas permanecen bajo privación ilegal de la libertad. Las autoridades mantienen operativos de búsqueda tanto en la zona urbana de Mazatlán como en la región serrana, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La Fiscalía Especializada en Desapariciones mantiene contacto directo con los familiares, quienes han sido informados sobre los avances en las investigaciones que buscan, de manera prioritaria, localizar a las víctimas con vida.
Cabe recordar que las víctimas, Omar Alexis, Javier y Gregorio Ramírez, junto a su cuñado Óscar García fueron privados de la libertad en la zona de Cerritos en compañía de una mujer y una menor de 9 años que los acompañaban y que fueron liberadas y localizadas horas después en el poblado de El Habal.