Desaparición de turistas en Mazatlán: Fiscalía indaga conflicto por renta de vehículos todo terreno

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) centra sus investigaciones en el arrendamiento de vehículos recreativos como el detonante de la desaparición de cuatro turistas originarios del Estado de México en este puerto, el pasado 3 de febrero.

Claudia Zulema Sánchez Kondo, titular de la FGE, informó que la principal línea de trabajo establece una relación directa entre la renta de unidades razer y el paradero desconocido de los hombres. Debido a esto, el personal de la empresa arrendadora será citado a comparecer ante la autoridad ministerial para aportar datos que permitan la localización de las víctimas.

“Se van a citar; es la línea de investigación principal. Se citará a todas las personas para ver toda la información que nos puedan allegar para dar con la localización de ellos”, precisó la Fiscal.

Sánchez Kondo explicó que este ángulo surgió tras las declaraciones integradas en la denuncia inicial, donde se detalló que el incidente ocurrió durante el traslado y manejo de estos vehículos todo terreno.